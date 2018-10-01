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Спорт

Сборная Кыргызстана выиграла международный турнир по баскетболу 3×3

Фото из архива Федерации баскетбола КР. Турнир по баскетболу 3х3 в Бишкеке

В Бишкеке 30 сентября прошел международный турнир «Осенний Кубок ФБ КР» по баскетболу 3×3.

За победу в трех возрастных группах боролись 44 команды из КР и Казахстана. Среди девушек (от 16 лет и старше) в решающем поединке Team Fire со счетом 13:8 одолела «Эдельвейс». На третьем месте — команда Gines (все из КР).

Среди парней (до 18 лет), выиграв все свои шесть матчей, чемпионом стала сборная Кыргызстана, которая скоро отправится на юношеские Олимпийские игры. В финале она со счетом 22:14 победила «Байке Team» (КР). Третье место заняла Double Team (КР).

В матче за золото среди мужчин Team Bishkek (КР) обыграла «Алма-Ату» (Казахстан) — 18:12. Замкнула тройку лидеров команда «ПМ» (Казахстан).
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