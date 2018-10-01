Спортивный календарь с 1 по 7 октября

23 сентября — 6 октября. Всемирная шахматная олимпиада. Батуми (Грузия)

Состязания проводятся раз в два года. Сборная Кыргызстана — крепкий середняк. Ныне хочет выступить лучше, чем в 2016-м.

1 октября. Соревнования по скандинавской ходьбе. Бишкек, Ботанический сад имени Э.Гареева, 10.00

Они приурочены ко Дню пожилых людей. Участвуют спортсмены от 55 лет и старше.

5-7 октября. Чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. Пермь (Россия)

На ЧМ-2017 наши спортсмены выступили успешно. Настроены на успех и нынче.

5-8 октября. Международные соревнования по современному пятиборью. Бишкек

Турнир проводится ежегодно. Он посвящен памяти трехкратного чемпиона мира Юрия Хоришко. В 2017-м кыргызстанцы выиграли шесть медалей.

6 октября. Кубок Кыргызстана по футболу, финал. Бишкек, стадион Д.Омурзакова, 19.00

В решающем поединке, как и год назад, встречаются ошский «Алай» и бишкекский «Дордой».

6-7 октября. Международные соревнования по кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб «Стронг», 10.00

Участвуют бойцы-любители — дети, юниоры, кадеты и взрослые. Одна из целей — отбор на чемпионат Средней Азии, намеченный на ноябрь.

6-13 октября. III летние Параазиатские игры. Джакарта (Индонезия)

В программе 18 видов спорта. Участвуют 42 страны. Кыргызстан представляют три пауэрлифтера и легкоатлет.

6-18 октября. III летние юношеские Олимпийские игры. Буэнос-Айрес (Аргентина)

За победу в 32 видах спорта борются около четырех тысяч атлетов из 206 стран. От Кыргызстана выступают 13 человек. Без медалей с подобных состязаний отечественные атлеты никогда не возвращались.