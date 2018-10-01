Спортивный календарь с 1 по 7 октября

23 сентября — 6 октября. Всемирная шахматная олимпиада. Батуми (Грузия)
Состязания проводятся раз в два года. Сборная Кыргызстана — крепкий середняк. Ныне хочет выступить лучше, чем в 2016-м.
1 октября. Соревнования по скандинавской ходьбе. Бишкек, Ботанический сад имени Э.Гареева, 10.00
Они приурочены ко Дню пожилых людей. Участвуют спортсмены от 55 лет и старше.
5-7 октября. Чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. Пермь (Россия)
На ЧМ-2017 наши спортсмены выступили успешно. Настроены на успех и нынче.
5-8 октября. Международные соревнования по современному пятиборью. Бишкек
Турнир проводится ежегодно. Он посвящен памяти трехкратного чемпиона мира Юрия Хоришко. В 2017-м кыргызстанцы выиграли шесть медалей.
6 октября. Кубок Кыргызстана по футболу, финал. Бишкек, стадион Д.Омурзакова, 19.00
В решающем поединке, как и год назад, встречаются ошский «Алай» и бишкекский «Дордой».
6-7 октября. Международные соревнования по кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб «Стронг», 10.00
Участвуют бойцы-любители — дети, юниоры, кадеты и взрослые. Одна из целей — отбор на чемпионат Средней Азии, намеченный на ноябрь.
6-13 октября. III летние Параазиатские игры. Джакарта (Индонезия)
В программе 18 видов спорта. Участвуют 42 страны. Кыргызстан представляют три пауэрлифтера и легкоатлет.
6-18 октября. III летние юношеские Олимпийские игры. Буэнос-Айрес (Аргентина)
За победу в 32 видах спорта борются около четырех тысяч атлетов из 206 стран. От Кыргызстана выступают 13 человек. Без медалей с подобных состязаний отечественные атлеты никогда не возвращались.