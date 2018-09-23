У кыргызстанцев шесть медалей на чемпионате мира по кикбоксингу

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате мира по кикбоксингу.

Состязания прошли 15-23 сентября в итальянской Венеции. Награды разыгрывались среди кадетов и юниоров. Участвовали более 2,5 тысячи бойцов из 64 стран. Кыргызстан представляли девять спортсменов. Они выступали в нескольких разделах и завоевали серебряную и пять бронзовых наград.

Алмазбек уулу Чынгызхан в своей категории занял вторую ступень пьедестала почета. Азиз Бийхуров, Мирбек Касымов, Бакытбек уулу Арлет, Рустам Эшмаматов и Саид-Али Хисаметдинов на третьем месте.