20:27
USD 68.90
EUR 80.95
RUB 1.04
Спорт

У кыргызстанцев шесть медалей на чемпионате мира по кикбоксингу

Фото Федерации кикбоксинга Кыргызстана. Часть сборной КР на ЧМ среди кадетов и юниоров по кикбоксингу

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате мира по кикбоксингу.

Состязания прошли 15-23 сентября в итальянской Венеции. Награды разыгрывались среди кадетов и юниоров. Участвовали более 2,5 тысячи бойцов из 64 стран. Кыргызстан представляли девять спортсменов. Они выступали в нескольких разделах и завоевали серебряную и пять бронзовых наград.

Алмазбек уулу Чынгызхан в своей категории занял вторую ступень пьедестала почета. Азиз Бийхуров, Мирбек Касымов, Бакытбек уулу Арлет, Рустам Эшмаматов и Саид-Али Хисаметдинов на третьем месте.
Ссылка:
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпион по кикбоксингу: Так хотел тренироваться, что ходил в зал на костылях
Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу
Кыргызстанцы победили на международном турнире по кикбоксингу
Спортивный календарь с 13 по 19 августа
Сила и смекалка. Как ак-калпак помог кикбоксеру выиграть турнир
Свежая кровь. Как кикбоксер из Токмака стал звездой мирового ринга
Это триумф. У Кыргызстана 58 медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу
Кыргызстанцы успешно выступают на домашнем чемпионате Азии по кикбоксингу
Девушка с железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира
Кикбоксер с модельной внешностью: как Алина Камалова стала звездой спорта
Популярные новости
Кыргызстанец Эрбол Бакиров&nbsp;&mdash; чемпион мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Эрбол Бакиров — чемпион мира по борьбе
Финпол Кыргызстана определил самых спортивных сотрудников Финпол Кыргызстана определил самых спортивных сотрудников
Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на&nbsp;чемпионате мира Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на чемпионате мира
Кыргызстанки уступили на&nbsp;старте отборочного турнира на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира на чемпионат Азии по футболу
Бизнес
Beeline отпразднует свое 20-летие на&nbsp;юге Кыргызстана Beeline отпразднует свое 20-летие на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело тематическое мероприятие &laquo;Эне тилим&nbsp;&mdash; эне сүтүм&raquo; ОАО «МАМ» провело тематическое мероприятие «Эне тилим — эне сүтүм»
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем государственного языка MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка
КГЮА поздравляет студентов с&nbsp;успешным выступлением на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе КГЮА поздравляет студентов с успешным выступлением на чемпионате мира по борьбе