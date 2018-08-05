Кыргызстанец впервые преодолел экстремальный триатлон Norseman

Кыргызстанец Канат Келсинбеков преодолел экстремальный триатлон Norseman. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Фото Б.Малдыбаева. Канат Келсинбеков (в центре) с соратниками после финиша на экстремальном триатлоне Norseman

Ежегодные соревнования прошли 4 августа в Норвегии. На старт вышли 235 атлетов (200 мужчин и 35 женщин) из 35 стран. Им нужно было поочередно проплыть 3,8 километра, проехать на велосипеде 180 километров и пробежать 42,2 километра. Все это в условиях холодной воды, тумана, дождя, ветра и перепада высот.

Среди мужчин первое место занял норвежец Аллан Ховда, чей итоговый результат составил 10 часов 5 минут 48 секунд. Канат Келсинбеков стал 136-м — 15 часов 35 минут 47 секунд.

«Канат — первый в Центральной Азии, кто преодолел Norseman», — отметили члены его команды.

В 2015 году этот же спортсмен первым в КР осилил дистанцию Ironman.