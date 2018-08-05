18:02
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Спорт

Кыргызстанец впервые преодолел экстремальный триатлон Norseman

Кыргызстанец Канат Келсинбеков преодолел экстремальный триатлон Norseman. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Б.Малдыбаева
Фото Б.Малдыбаева. Канат Келсинбеков (в центре) с соратниками после финиша на экстремальном триатлоне Norseman

Ежегодные соревнования прошли 4 августа в Норвегии. На старт вышли 235 атлетов (200 мужчин и 35 женщин) из 35 стран. Им нужно было поочередно проплыть 3,8 километра, проехать на велосипеде 180 километров и пробежать 42,2 километра. Все это в условиях холодной воды, тумана, дождя, ветра и перепада высот.

Среди мужчин первое место занял норвежец Аллан Ховда, чей итоговый результат составил 10 часов 5 минут 48 секунд. Канат Келсинбеков стал 136-м — 15 часов 35 минут 47 секунд.

«Канат — первый в Центральной Азии, кто преодолел Norseman», — отметили члены его команды.

В 2015 году этот же спортсмен первым в КР осилил дистанцию Ironman.
Ссылка:
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка победила на чемпионате Казахстана по триатлону
Лето, жара, адреналин. На Иссык-Куле впервые провели Кубок Азии по триатлону
Повезло, что остался жив. Белорусского экстремала проткнуло бревном
Кыргызстанки выиграли две медали на турнире по триатлону в Казахстане
Кыргызстанец выиграл «бронзу» на международных соревнованиях по триатлону
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
В Бишкеке впервые провели соревнования по триатлону в помещении
В Бишкеке подвели итоги первенства города по триатлону
Кыргызстанец попал в десятку лучших в финале мировой серии триатлона
Экстремалы из Кыргызстана выиграли пять медалей в Казахстане
Популярные новости
Осужденный за&nbsp;изнасилование олимпиец стал тренером сборной Кыргызстана по&nbsp;дзюдо Осужденный за изнасилование олимпиец стал тренером сборной Кыргызстана по дзюдо
Валентина Шевченко: Между боями путешествую и&nbsp;стреляю из&nbsp;разных видов оружия Валентина Шевченко: Между боями путешествую и стреляю из разных видов оружия
Жена Лионеля Месси показала, с&nbsp;кем на&nbsp;самом деле оттачивает мастерство футболист Жена Лионеля Месси показала, с кем на самом деле оттачивает мастерство футболист
Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников