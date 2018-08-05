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Спорт

Кыргызстанка победила на чемпионате Казахстана по триатлону

Фото Казахстанской федерации триатлона. Юлия Фернас финиширует на чемпионате Казахстана

Кыргызстанка Юлия Фернас победила на чемпионате Казахстана по триатлону. Об этом сообщила федерация данного вида спорта РК.

Соревнования прошли 5 августа в городе Алматы. Участвовали около 190 спортсменов из РК, КР, России и Южной Кореи. Им нужно было вначале проплыть 1,5 тысячи метров, затем проехать на велосипеде 40 километров и в конце пробежать 10 километров.

Юлия Фернас заняла первое место среди женщин. Ее финальный результат составил 2 часа 28 минут 49 секунд.

Среди мужчин 18-24 лет кыргызстанец Антон Егоров стал третьим – 2 часа 50 минут 21 секунда.
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