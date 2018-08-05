Кыргызстанка победила на чемпионате Казахстана по триатлону

Кыргызстанка Юлия Фернас победила на чемпионате Казахстана по триатлону. Об этом сообщила федерация данного вида спорта РК.

Соревнования прошли 5 августа в городе Алматы. Участвовали около 190 спортсменов из РК, КР, России и Южной Кореи. Им нужно было вначале проплыть 1,5 тысячи метров, затем проехать на велосипеде 40 километров и в конце пробежать 10 километров.

Юлия Фернас заняла первое место среди женщин. Ее финальный результат составил 2 часа 28 минут 49 секунд.

Среди мужчин 18-24 лет кыргызстанец Антон Егоров стал третьим – 2 часа 50 минут 21 секунда.