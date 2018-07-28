Кыргызстан занимает 15-е место в мировом рейтинге баскетбола

Кыргызстан идет 15-м в мировом рейтинге баскетбола 3×3 (стритбола). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Фото ФИБА. Юношеская сборная КР по баскетболу 3х3 в 2017 году

Рейтинг федераций по традиции разделен на три возрастные группы. Наивысшее место — 15-е, наша страна, как и прежде, занимает среди юношей (до 18 лет). Среди девушек КР — на 27-м месте.

Среди баскетболистов до 23 лет Кыргызстан 29-й, а среди баскетболисток — 34-й.

Наконец, среди мужчин страна идет 38-й, а среди женщин — 41-й.

В индивидуальном рейтинге в категории до 18 лет в сотне лучших игроков мира восемь кыргызстанцев. Выше всех идет Сыймык Эсеналиев, занимающий 27-е место.