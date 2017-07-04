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Спорт

Кыргызстанки выиграли 15 медалей на международном турнире по борьбе алыш

Кыргызстанки выиграли 15 медалей на международном турнире по алышу. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, в Оше прошли состязания серии Гран-при, посвященные памяти Курманжан датки. Участвовали представительницы девяти стран, в том числе Сербии, Нидерландов и Болгарии. Медали разыгрывались в двух стилях: вольном и классическом.

На счету кыргызстанок три золотые, две серебряные и 10 бронзовых наград. Две медали высшего достоинства выиграла Мээрим Момунова (в вольном и классическом стиле в весовой категории 60 килограммов). Одно «золото» у Бактияр кызы Нурзат (вольный стиль, 65 кг).
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