Кыргызстанки выиграли 15 медалей на международном турнире по борьбе алыш

Кыргызстанки выиграли 15 медалей на международном турнире по алышу. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, в Оше прошли состязания серии Гран-при, посвященные памяти Курманжан датки. Участвовали представительницы девяти стран, в том числе Сербии, Нидерландов и Болгарии. Медали разыгрывались в двух стилях: вольном и классическом.

На счету кыргызстанок три золотые, две серебряные и 10 бронзовых наград. Две медали высшего достоинства выиграла Мээрим Момунова (в вольном и классическом стиле в весовой категории 60 килограммов). Одно «золото» у Бактияр кызы Нурзат (вольный стиль, 65 кг).