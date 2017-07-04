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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 21 бой на турнире по кулатуу эртаймаш в Москве

Кыргызстанцы выиграли 21 бой на международном турнире WEF 35 Selection 11 по кулатуу эртаймаш, завершившемся в городе Москве (Россия). Об этом сообщила Федерация WEF.

По ее данным, в программе было 22 боя с участием спортсменов из КР, России, Таджикистана, Узбекистана и Франции. Лишь в одном поединке победу праздновал не кыргызстанец, а в остальных наши оказались на высоте.

WEF
Фото WEF. Одна из схваток в рамках турнира по кулатуу эртаймаш в Москве

Свои бои выиграли Нурбек Мааткабылов, Мырзамидин Пазылов, Улук Аманбаев (все в весовой категории 57 килограммов), Жумабай уулу Эльдияр, Осмонали уулу Манас, Муса Жолдошев, Камбарали Раимбаев, Умарали Акматов, Алманбет Узаков, Тынчтыкбек Иминжанов (все в весе 61 кг).

Кроме того, отличились Кашамат уулу Нурбек, Абиюсуп Канибек, Саламбек уулу Амантур, Актилек Супатаев, Баяман Маматалиев (все в категории 66 кг), Маданбек Касымбеков, Талгат Шатманов, Азимжан уулу Бектемир (все в весе 71 кг). Также победили Талгат Ормушев (77 кг), Алманбет Жаныбеков (84 кг) и Зарылбек уулу Данияр (93 кг).
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