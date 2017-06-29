Июнь спортивный: каникулы и сто медалей

В июне многие атлеты уехали на каникулы и сборы, и крупных соревнований было мало. Несмотря на это, отечественные спортсмены завоевали на них чуть ли не сто медалей. ИА «24.kg» вспоминает, как это было.

Такой футбол нам не нужен

Сборная Кыргызстана по футболу провела в Индии матч второго тура решающего отборочного этапа Кубка Азии-2019. У нее было немало возможностей забить гол, но ни одну она не использовала. А вот индийцы своего шанса не упустили и взяли верх – 1:0.

С одной стороны, поражение можно оправдать тем, что в стартовом составе нашей команды не было пары-тройки ведущих игроков и на первых минутах травму получил главный лидер – Антон Землянухин. С другой, в команде должна быть равноценная замена так называемым звездам. Если ее нет – это упущение тренера. Тот в команде более 2,5 лет, и подготовить резерв за такое время можно было.

Фото ФФ КР. Эпизод матча Индия – КР

Наверное, зря Александр Крестинин возглавил столичный «Дордой». Мало кому в мировом футболе удается успешно совмещать работу в клубе и сборной. Стоило вначале разобраться с делами в национальной команде, а уже затем думать, где продолжать тренерскую карьеру. Вспоминается пословица: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.

Наша команда никак не может решить проблему реализации опасных моментов. Создает их предостаточно, но нанести решающий результативный удар некому. Это говорит об отсутствии характера у ребят и о недостаточной психологической подготовке. Хотя чего ждать от сборной, которую на игру в качестве капитана выводит Мирлан Мурзаев? Это человек, забивающий в основном слабым командам.

Третий тур отборочного этапа пройдет в начале сентября. Сборная КР дома примет команду Мьянмы. Эта встреча вызывает большую тревогу. Если наша команда не проведет работу над ошибками, победы ей не видать. Вспомним, как в первом туре она на своем поле с огромным трудом переиграла аутсайдера мирового футбола – команду Макао. Сборная Мьянмы же с Макао разобралась уверенно (4:0), причем играя в гостях. Это говорит о том, что с реализацией голевых моментов у Мьянмы дела лучше наших. Понятно, что в поединке с Кыргызстаном эта команда будет играть осторожно. Но если у нее будет хоть одна возможность забить, она наверняка сделает все, чтобы ее использовать.

Событие века

В июне мы стали свидетелями исторического события: впервые за годы независимого Кыргызстана представители командного вида спорта выступили на Кубке (чемпионате) мира. Сделала это женская сборная КР по баскетболу 3х3 (стритболу).

С индивидуальными видами спорта у нас дела всегда обстояли неплохо. Командные же, требующие гораздо больших затрат, много лет были в кризисе. Первым ожил волейбол, затем подтянулся футбол и, наконец, поднялся баскетбол 3х3. Но если в том же футболе мы от мировой элиты здорово отстали и вряд ли скоро пробьемся на ЧМ, то в баскетболе 3х3 перспективы радужнее. Он во всем мире развивается недавно; Кыргызстан его продвигает параллельно и отстать еще не успел.

На Кубке мира, прошедшем во Франции, наша команда попала в настоящую «группу смерти».В дебютном матче она едва не победила сборную Германии - 12:13. Затем, то ли устав, то ли испугавшись собственной прыти, крупно проиграла Венгрии (будущему вице-чемпиону мира), России (будущему чемпиону) и Казахстану. Окажись кыргызстанки в группе попроще, наверняка выступили бы лучше. В любом случае отчаиваться из-за результата не стоит. Первопроходцам всегда трудно!

Первый рубеж пройден. Почему бы теперь не замахнуться на большее - попадание на Олимпиаду-2020? Недавно баскетбол 3х3 как раз включили в ее программу. У нас есть способные игроки не только среди женщин, но и среди мужчин, и среди молодежи. Если регулярно возить их на тренировочные сборы и зарубежные турниры, у них хороший шанс завоевать путевку на ОИ. Но если таких поездок не будет, то и на Кубок мира больше не попадем. Ведь теперь, когда этот вид стал олимпийским, страны-конкуренты активизируются и будут вкладывать в него большие деньги. В одиночку нашей баскетбольной федерации тягаться с ними трудно, нужна поддержка государства. Рискнет ли оно потратиться на стритбол или продолжит делать упор на единоборства?

Все в твоих руках

На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по армрестлингу. Участвовали более 400 человек из 11 стран. Кыргызстан представили 124 спортсмена. В общекомандном зачете сборная КР заняла второе место, пропустив вперед лишь казахскую дружину. В личном зачете кыргызстанцы завоевали 83 медали, в том числе 26 золотых. Это рекорд! Ни в одном виде спорта представители КР столько наград на соревнованиях такого уровня еще не выигрывали. Особенно порадовали Ольга Ярославцева и Василий Лукьянов, завоевавшие по два «золота» - как на правой, так и на левой руке. Отрадно, что наши лидеры в хорошей форме. Будем надеяться, преуспеют и на чемпионате мира, который пройдет в начале осени.

Фото ГАМФКиС. Участники чемпионата Азии по армрестлингу приложили все силы для победы

Главными героями турнира стали армрестлеры-инвалиды, продемонстрировавшие недюжинную силу духа. Хвала организаторам, что включили в программу ЧА категорию «ЛОВЗ». Другим федерациям, проводящим в Кыргызстане крупные международные старты, в этом плане у армрестлеров можно поучиться.

Молодые и горячие

В Китайском Тайбэе прошел чемпионат Азии среди молодежи по борьбе. В составе сборной КР выступили 19 спортсменов. Они завоевали две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Солидный КПД! Особенно на фоне невзрачного результата взрослой сборной на своем чемпионате, прошедшем месяцем ранее.

Наибольший восторг вызвало выступление Акжола Махмудова. В сезоне-2016 он был чемпионом Азии и мира среди кадетов. Теперь, едва перейдя в молодежную категорию, вновь оказался вне конкуренции. Некоторые местные эксперты заявили: мол, в будущем он непременно станет олимпийским чемпионом. Знакомая песня!

На молодежной арене у нас и раньше были отменные результаты. Однако среди взрослых юные «выскочки» нередко терялись. Некоторых перехваливали, и у них начиналась звездная болезнь. Другие, переходя во взрослую категорию, не могли не то что выиграть чемпионат Азии, но даже на него пробиться. Ибо конкуренция за место в составе национальной сборной весьма острая. Можно «рвать» всех на международной арене, но при этом не суметь выиграть чемпионат КР. Помните Урматбека Аматова? Это, на минутку, обладатель «золота» юношеской Олимпиады-2010! На обычных ОИ он пока даже не участвовал.

Сумеет ли Акжол Махмудов показать себя среди взрослых, покажет время. Задача тренеров – помочь ему развить талант и безболезненно перейти в старшую категорию.