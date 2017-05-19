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Спорт

У кыргызстанцев еще две медали на турнире по борьбе на Исламских играх

У кыргызстанцев еще две медали на турнире по борьбе на Исламских играх солидарности, проходящих в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

По его данным, 18 мая борцы греко-римского стиля определили сильнейших в четырех весовых категориях. В весе 66 килограммов наш Жанат Кыялбаев провел три схватки: в четвертьфинале победил представителя Турции, в полуфинале был сильнее иорданца, а в финале не справился с азербайджанским борцом. Итог — серебряная награда.

В весе 75 кг Кайратбек Туголбаев взял «бронзу». По ходу турнира он одолел борцов из Иордании, Марокко и Ирана. Единственное поражение ему также нанес представитель Азербайджана.

В категории 85 кг был близок к медали Азат Бейшебеков, но решающую схватку он уступил и стал пятым. В весе 130 кг кыргызстанцев не было. 19 мая в борьбу вступают вольники.
Ссылка: https://24.kg/sport/52130/
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