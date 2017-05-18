Исламские игры: Борец Узур Джузупбеков завоевал «серебро»

Борец греко-римского стиля Узур Джузупбеков 17 мая завоевал «серебро» на Исламских играх солидарности, продолжающихся в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, отечественный спортсмен выступал в весовой категории 98 килограммов. По ходу турнира он провел три схватки: в четвертьфинале одолел представителя Турции, в полуфинале был сильнее туркменистанца, а в финале не справился с азербайджанским борцом.

Всего 17 мая борцы греко-римского стиля разыграли четыре комплекта наград. У кыргызстанцев три медали. Помимо Джузупбекова, отличились Каныбек Жолчубеков («золото») и Руслан Царев («серебро»). Состязания продолжатся сегодня.