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Спорт

Кыргызстанцы завоевали 11 медалей на Кубке Азии по дзюдо

Кыргызстанцы завоевали 11 медалей на Кубке Азии по дзюдо, завершившемся накануне в городе Чирчике (Узбекистан). Об этом сообщает сайт ippon.org.

По его данным, медали разыгрывались в двух возрастных группах. Среди кадетов за победу боролись 197 спортсменов из 12 стран, в том числе 16 кыргызстанцев. Айбек уулу Кубанычбек (весовая категория до 55 килограммов) занял второе место, Хамид Сансанза (до 60 кг), Рустам Турусбеков (до 81 кг), Дастан Сарбатов (свыше 90 кг) и Бегимай Урустамова (до 63 кг) стали третьими. В командном зачете сборная КР заняла шестое место.

Среди юниоров на татами вышли 156 дзюдоистов из 10 стран. Среди них было 15 представителей КР. Даяна Миналиева (свыше 78 кг) завоевала «золото». Акылбек уулу Асман (до 60 кг) и Дарья Тимофеева (до 78 кг) стали серебряными призерами, а Сагынбай уулу Баяман (до 60 кг), Эрлан Шеров (до 81 кг) и Зирегул Кадырова (до 63 кг) — бронзовыми. В командном зачете кыргызстанцы — четвертые.
Ссылка: https://24.kg/sport/51676/
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