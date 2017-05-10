В Бишкеке прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе

В Бишкеке 9 мая прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Самата Садыкова. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

В состязаниях участвовали более ста спортсменов из столицы и регионов. В весовой категории до 70 килограммов победил Нооман уулу Бектурган, до 90 кг — Жаныбек Аллакунов, свыше 90 кг и в абсолютной категории — Артыкбек Ахматов. Награду за лучшую технику получил Асылбек Халматов.