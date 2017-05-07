Чемпионат Бишкека по гиревому спорту: звезды подтверждают класс

Сезон-2016 для наших гиревиков сложился отлично: на чемпионате мира они завоевали четыре медали, показав свой лучший результат в истории. С оптимизмом начинают новый сезон. 5 мая провели открытый чемпионат и первенство Бишкека — оценили форму лидеров и посмотрели перспективную молодежь.

Участвовали более 70 атлетов из Бишкека, Токмака, Кара-Балты, Оша; команды Федерации гиревого спорта, физкультурной академии, Управления делами президента и правительства. Пожалуй, самую солидную по численности команду представил Военный институт Вооруженных сил КР, на базе которого и прошел турнир. ВИ ВС — один из главных центров развития гиревого спорта в стране. И немудрено: этот вид всегда входил в число военно-прикладных.

Фото ИА «24.kg». Участники открытого чемпионата Бишкека по гиревому спорту

Мужчины боролись за победу в двоеборье (рывке и толчке), женщины — в рывке. На выступление дается 10 минут. Чем больше раз поднимешь снаряд, тем лучше. Те, у кого опыта не хватает, устают за три-пять минут и покидают помост. Более матерые атлеты отдыхают прямо во время выступления. Правилами это разрешается: можно постоять, оперев гири на грудь. Главное — не опускать их на пол.

Одного из ведущих гиревиков Кыргызстана — серебряного призера ЧМ-2016 Евгения Курочкина не узнать. Еще недавно выступал в весовой категории 73 килограмма, а теперь в 95 кг. Набрал около 20 кг мышечной массы!

«Старая травма руки беспокоит. Но ничего, это не повод не участвовать!» — сказал он и в своем новом весе стал чемпионом. Также выступил в качестве судьи и выводил на помост учеников.

Среди юниоров в весовой категории до 63 кг лучшим стал Арстанбек уулу Нурсейит, до 68 кг — Ынтымак Кенжебеков, свыше 68 кг — Максим Максаков.

Фото ИА «24.kg». Болельщики

Среди женщин в весе свыше 68 кг подтвердила высокий класс вице-чемпионка мира-2016 Екатерина Старикова. В категории до 63 кг победила Ангелина Подкопаева, до 68 кг — Умида Ибрагимова. В весе до 58 кг лучшей стала Алтынай Мамырова.

«Это мой первый турнир по гиревому спорту. Увлеклась им месяц назад с целью улучшить результаты в тяжелой атлетике. А той занялась год назад, пойдя по стопам отца, — поведала Алтынай Мамырова. — Силовые виды спорта мне очень нравятся. Классно быть разносторонней!»

В категории «ветераны» отличились Сабыр Мухаметрахимов, Гульмира Джелденбаева и Оксана Скипина.

Среди мужчин в весе до 63 кг первенствовал Акынбек уулу Баиш, до 68 кг — Эламан Бараев, до 73 кг — Абдулазиз уулу Садырали. В весе до 85 кг лучшим стал Рысбай Асанов, свыше 95 кг — Тариэль Бакиров.

Фото ИА «24.kg». Атлеты старались до седьмого пота

«На прошлогоднем чемпионате мира я был дебютантом, но своему главному сопернику, опытному поляку, проиграл лишь 1,5 очка. Думаю, на ЧМ-2017 есть шанс завоевать «золото». Тренируюсь с огромной мотивацией. Последнее время, правда, из-за учебы нагрузки снизились. Но все равно держу себя в форме, — сказал ИА «24.kg» еще один вице-чемпион мира — Александр Сапожников. — Сегодняшний турнир для меня как разминочный — большой конкуренции не ожидаю». В итоге он победил в весе до 78 кг.

«Массовость нашего вида растет. Стало больше девушек, и их техника выполнения упражнений радует, — говорит генеральный секретарь ФГС КР, тренер Шамиль Яргаев. — Наш вид не зрелищный, монотонный. Но зато для сильных духом людей. Поднимать гири в течение 10 минут тяжело во всех отношениях».

Он добавил, что ЧМ-2017 пройдет в ноябре в Южной Корее. «Поездка туда стоит недешево. Благо, на прошлом ЧМ мы себя показали, и спортивное ведомство обещало нам ее профинансировать. А вот на чемпионат Европы и кубки мира из-за отсутствия средств не можем даже одного человека отправить. Хотя если бы та же Екатерина Старикова поехала, точно вернулась бы с медалью», — сказал Шамиль Яргаев.

Кроме учеников Яргаева и Курочкина на турнире отличились воспитанники Бориса Федорова, Александра Петрова и Азизбека Куйкеева.