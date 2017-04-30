Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире WFCA-36 по ММА в Грозном

Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире WFCA-36 по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщили организаторы состязаний.

По их данным, соревнования прошли в городе Грозном (Россия). В программе было 10 боев с участием спортсменов из пяти стран. В весовой категории 61,2 килограмма Бексултан Каипназар (КР) техническим нокаутом в первом раунде уступил Шамилю Насрутдинову (РФ). В весе 70,3 кг Илимбек Токтогулов (КР) решением судей проиграл Мансуру Джамбураеву (РФ).

В категории 65,8 кг Азиз Сатибалдиев (КР) решением судей победил Ахмеда Гакиева (РФ).

Видео боя с участием Азиза Сатибалдиева: