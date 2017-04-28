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Спорт

Сборная Кыргызстана выиграла международный турнир по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана выиграла международный турнир по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

По ее данным, соревнования прошли в Чолпон-Ате. Участвовали национальная и молодежная сборные КР, клуб «Тулпар» (Казахстан) и сборная Бишкека. В заключительный игровой день национальная сборная сыграла вничью с «Тулпаром» (2:2), а бишкекчане одолели «молодежку» (9:4).

ФФ КР
Фото ФФ КР. Участники международного турнира по футзалу в Чолпон-Ате

По итогам турнира национальная команда заняла первое место (7 очков). Второй стала сборная Бишкека (6), третьим — «Тулпар» (4). Молодежная сборная (0) на последнем месте.
Ссылка: https://24.kg/sport/50736/
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