Национальная сборная Кыргызстана выиграла международный турнир по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

По ее данным, соревнования прошли в Чолпон-Ате. Участвовали национальная и молодежная сборные КР, клуб «Тулпар» (Казахстан) и сборная Бишкека. В заключительный игровой день национальная сборная сыграла вничью с «Тулпаром» (2:2), а бишкекчане одолели «молодежку» (9:4).

Фото ФФ КР. Участники международного турнира по футзалу в Чолпон-Ате

По итогам турнира национальная команда заняла первое место (7 очков). Второй стала сборная Бишкека (6), третьим — «Тулпар» (4). Молодежная сборная (0) на последнем месте.