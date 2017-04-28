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Спорт

В Кыргызстане пройдет традиционная международная майская альпиниада

В Кыргызстане в ущелье Ала-Арча пройдет традиционная международная майская альпиниада. Об этом ИА «24.kg» сообщила представитель Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР Марина Гальцова.

«Мероприятие проводится для популяризации альпинизма и повышения спортивной квалификации альпинистов и туристов. Заезд участников состоится 30 апреля. На следующий день, 1 мая, пройдет массовое восхождение на пик Комсомолец по категории сложности 1Б», — рассказала она.

По ее словам, «ожидаемое число участников — около 500 человек». Приедут спортсмены из Казахстана и Узбекистана.

Как отметила Марина Гальцова, во время проведения альпиниады будет работать общественный спасательный отряд, состоящий из участников мероприятия.

Ссылка: https://24.kg/sport/50732/
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