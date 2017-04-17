Тренер из Кыргызстана выиграл «серебро» на чемпионате Казахстана по баскетболу

Заслуженный тренер Кыргызстана Вячеслав Андреев привел команду к «серебру» на чемпионате Казахстана среди женщин по баскетболу. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Соревнования завершились накануне. В полуфинале «Окжетпес» (Кокшетау), главным тренером которого является Андреев, дважды обыграл павлодарский «Иртыш» (69:54 и 77:43). В финальной серии, также проводившейся до двух побед, «Окжетпес» не справился с «Тиграми Астаны» (Астана).

«Задачей «максимум» у меня было занять третье место. Можно сказать, преодолел очередной барьер», — отметил Вячеслав Андреев.