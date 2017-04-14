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Спорт

Кыргызстанец Дастан Лепшаков пробился в финал чемпионата мира по бильярду

Кыргызстанец Дастан Лепшаков пробился в финал чемпионата мира по бильярду («комбинированная пирамида»), продолжающегося в городе Югорске (Россия). Об этом сообщает сайт «Дуплет».

По его данным, сегодня в рамках чемпионата прошли полуфинальные поединки. Иосиф Абрамов (Россия) в упорной борьбе победил Павла Плотникова (Россия) — 6:5. Дастан Лепшаков разгромил Дмитрия Белозерова (Украина) — 6:1 (8:6, 8:1, 8:2, 0:8, 8:1, 8:6, 8:0).

Таким образом, 15 апреля Иосиф Абрамов и Дастан Лепшаков сразятся в матче за «золото».
Ссылка: https://24.kg/sport/49603/
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