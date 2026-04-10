Спорт

Силач из КР сдвинул восемь вагонов весом почти 190 тонн и установил рекорд

Фото Алексея Тепляшина

В Кыргызстане зафиксировано новое достижение в силовом экстриме — атлет Алексей Тепляшин установил рекорд, сдвинув с места восемь порожних грузовых полувагонов.

Рекорд был установлен на территории железнодорожной станции «Бишкек-1». Спортсмену удалось переместить состав на расстояние 6,5 метра. Общий вес вагонов составил 189 тонн 600 килограммов, что делает результат особенно впечатляющим.

Подобное достижение требует не только выдающейся физической силы, но и правильной техники, высокой концентрации и длительной подготовки.

Алексей Тепляшин занимается силовым экстримом более пяти лет и за это время стал одним из заметных представителей этого направления в Кыргызстане. Он известен своими силовыми трюками — сгибает гвозди, разламывает болты и скручивает металлические предметы.

Отметим, что около полугода назад спортсмен уже демонстрировал высокий результат — тогда он перетянул семь вагонов общим весом 165 тонн 900 килограммов. В дальнейшем силач планирует увеличить планку и попробовать сдвинуть уже девять вагонов.
