Чемпионат Азии по борьбе. Эрназар Акматалиев и Абдумалик Карачов в полуфинале

Фото UWW. Эрназар Акматалиев

Кыргызстанцы Эрназар Акматалиев и Абдумалик Карачов вышли в полуфинал чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории до 70 килограммов в 1/4 финала Эрназар Акматалиев выиграл у Таиси Нарикуни из Японии в упорной борьбе — 12:9.

В полуфинале соперником Эрназара Акматалиева станет индийский борец Абхиману.

В весовой категории до 57 килограммов Абдумалик Карачов был сильнее иранца. За выход в финал он поборется с монгольским атлетом.

Эти схватки состоятся сегодня вечером.
