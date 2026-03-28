Лига PWL. Кыргызстанец Акжол Махмудов провел поединок против японца Нао Кусаки

Фото из трансляции. Акжол Махмудов обыграл японца Нао Кусаки

В Ташкенте (Узбекистан) кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов провел поединок против олимпийского чемпиона из Японии Нао Кусаки. Эфир можно было посмотреть на сайте wrestlingtv.ru.

В весовой категории до 82 килограммов кыргызстанец досрочно победил японца со счетом 19:6.

Фото из трансляции. Акжол Махмудов обыграл японца Нао Кусаки

Ранее спортсмены встречались дважды: на чемпионате мира победу одержал Акжол Махмудов, а на чемпионате Азии Нао Кусака взял реванш.

Ранее на турнире Сезим Жуманазарова обыграла Лайлохон Собирову (РУз), Абдымалик Карачов — Османа Султанова, Омурбек Асан уулу — Чермена Тавитова, Кадыр Кенешов проиграл Гасану Гасанову, а Нурсадык Нурдинов уступил Арипу Абдулаеву (все — Россия).

Напомним, в рамках турнира PWL 11 прошли 24 поединка.
