В Бишкеке стартовал международный турнир по алышу с участием восьми стран

Сегодня в Бишкеке, во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула, стартовал международный турнир Гран-при по борьбе алыш.

Как сообщили в Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта, соревнования посвящены памяти основателя Международной федерации алыша, известного общественного деятеля Баямана Эркинбаева.

В турнире принимают участие около 150 борцов из восьми стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Нидерландов.

В церемонии открытия приняли участие директор дирекции по национальным видам спорта Улукбек Омурбеков, представители зарубежных делегаций, а также родственники Баямана Эркинбаева.