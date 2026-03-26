16:07
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Спорт

В Бишкеке стартовал международный турнир по алышу с участием восьми стран

Сегодня в Бишкеке, во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула, стартовал международный турнир Гран-при по борьбе алыш.

Как сообщили в Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта, соревнования посвящены памяти основателя Международной федерации алыша, известного общественного деятеля Баямана Эркинбаева.

В турнире принимают участие около 150 борцов из восьми стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Нидерландов.

В церемонии открытия приняли участие директор дирекции по национальным видам спорта Улукбек Омурбеков, представители зарубежных делегаций, а также родственники Баямана Эркинбаева.
Ссылка: https://24.kg/sport/367585/
просмотров: 180
Версия для печати
26 марта, четверг
16:04
Весна в Бишкеке: город и природа просыпаются. Фоторепортаж Весна в Бишкеке: город и природа просыпаются. Фоторепор...
16:01
МИД Кыргызстана усиливает позиции: итоги года и планы на ШОС
16:00
В Чуйской области ввели QR-запись к врачу и оплату без очередей
15:52
Адылбек Касымалиев прибыл в Шымкент на совет ЕАЭС и цифровой форум
15:39
