Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 в истории UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой.
В поединке против американца Криса Кертиса, который состоялся на турнире UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), он побил рекорд полусреднего веса по наибольшему количеству тейкдаунов за бой, переведя оппонента 19 раз, — это третий показатель в истории UFC.
Лидерство удерживает 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Вторую строчку занимает экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Мыктыбек Оролбай, в свою очередь, пообещал уже в следующем поединке установить новый рекорд по проведенным тейкдаунам.
«В следующем бою у меня будет еще больше тейкдаунов», — сказал он на пресс-конференции после турнира.
Кыргызстанец признался, что держит пост, и бой с Крисом Кертисом был не из легких.