Спорт

Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 в истории UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой.

Мыктыбек Оролбай (16-2) победил в своем очередном поединке в UFC Криса Кертиса

В поединке против американца Криса Кертиса, который состоялся на турнире UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), он побил рекорд полусреднего веса по наибольшему количеству тейкдаунов за бой, переведя оппонента 19 раз, — это третий показатель в истории UFC.

Лидерство удерживает 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Вторую строчку занимает экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Мыктыбек Оролбай, в свою очередь, пообещал уже в следующем поединке установить новый рекорд по проведенным тейкдаунам.

«В следующем бою у меня будет еще больше тейкдаунов», — сказал он на пресс-конференции после турнира.

Кыргызстанец признался, что держит пост, и бой с Крисом Кертисом был не из легких.
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;кок-бору пропустит чемпионат мира в&nbsp;Казахстане Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане
Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола&nbsp;КР Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола КР
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу победил в&nbsp;очередном поединке в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу победил в очередном поединке в UFC
Айпери Медет кызы снова выйдет на&nbsp;ковер против олимпийской чемпионки Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийской чемпионки
Бизнес
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
16 марта, понедельник
09:11
Референдум. Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны Референдум. Казахстанцы поддержали проект новой Констит...
08:55
В Москве в ДТП с автобусом с детьми пострадали девять граждан Кыргызстана
08:54
Небольшое снижение распространенности вирусных гепатитов отмечено в Кыргызстане
08:53
Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой
08:36
Определены средства для уплаты членских взносов КР в международных организациях
15 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 марта: местами дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: премьера спектакля, благотворительный концерт и кино
17:56
Режиссер Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал технологии ИИ