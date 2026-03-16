Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 в истории UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой.

Фото СМИ. Мыктыбек Оролбай (16-2) победил в своем очередном поединке в UFC Криса Кертиса

В поединке против американца Криса Кертиса, который состоялся на турнире UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), он побил рекорд полусреднего веса по наибольшему количеству тейкдаунов за бой, переведя оппонента 19 раз, — это третий показатель в истории UFC.

Лидерство удерживает 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Вторую строчку занимает экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Мыктыбек Оролбай, в свою очередь, пообещал уже в следующем поединке установить новый рекорд по проведенным тейкдаунам.

«В следующем бою у меня будет еще больше тейкдаунов», — сказал он на пресс-конференции после турнира.

Кыргызстанец признался, что держит пост, и бой с Крисом Кертисом был не из легких.