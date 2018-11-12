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Спорт

Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку после Гран-при Бразилии

Два пилота «Формулы-1» устроили потасовку после Гран-при Бразилии. Об этом сообщили «Известия».

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен несколько раз толкнул гонщика Force India Эстебана Окона после гонки в боксе Международной автомобильной федерации (FIA).

Голландец остался недоволен тем, что Окон, отставая на круг, попытался атаковать его, когда он сражался за победу. В итоге произошло столкновение, и болид Макса Ферстаппена развернуло. Пилот Red Bull сумел продолжить гонку, однако финишировал вторым.

Голландца обвинили в нарушении спортивного кодекса FIA и приговорили к двум месяцам общественных работ на мероприятиях организации.

Гран-при Бразилии выиграл британский гонщик Льюис Хэмилтон из Mercedes. В конце октября он досрочно стал пятикратным чемпионом мира.
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