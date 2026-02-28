10:42
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу

Фото UWW. Гулнура Таштанбекова

Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу рейтингового турнира по борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

В весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала Гулнура Таштанбекова уступила Алине Касабиевой из России. Но представительница РФ вышла в финал, и у кыргызстанки появился шанс на бронзовую медаль.

В схватке за награду кыргызстанка оказалась сильнее соперницы из Индии — 4:3.

Напомним, также в третий день соревнований Мээрим Жуманазарова выиграла серебряную медаль.
Ссылка: https://24.kg/sport/363950/
