Футбол. Новый сезон стартует 1 марта: полное расписание игр Премьер-лиги

1 марта стартует новый сезон чемпионата страны по футболу 2026 года. Об этом сообщается на странице Кыргызской профессиональной футбольной лиги. 

В этом году число участников Премьер-лиги увеличилось до 16 команд. «Азия» и «Токтогул» являются дебютантами нынешнего чемпионата.

Титул действующего чемпиона КР принадлежит каракольскому клубу «Барс». 

Новый футбольный сезон откроют матчи между парами «Илбирс» — «Алай» и «Нефтчи» — «Озгон».

2 марта «Кыргызалтын» у себя дома примет «ОшМУ», а «Азиягол» встретится с кантской «Абдыш-Атой». 

3 марта «Алга» сразится с «Талантом», а «Бишкек Сити» примет действующего чемпиона — каракольский «Барс».

Матчи «Токтогул» — «Мурас Юнайтед» и «Азия» — «Дордой» перенесены на 18 марта.
