10:04
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Спорт

Садыр Жапаров утвердил Национальную программу развития футбола

Президент Садыр Жапаров подписал указ об утверждении Национальной программы развития футбола в Кыргызстане на 2026–2034 годы.

Документ предусматривает создание условий для массового занятия футболом, повышение уровня профессиональной подготовки игроков и формирование у молодежи здорового образа жизни.

Программой утверждены:

  • Национальная программа развития футбола;
  • план мероприятий на восемь лет;
  • бюджет программы;
  • система мониторинга и индикаторы оценки.

В реализации предусмотрено участие госорганов, органов МСУ и «Кыргызского футбольного объединения». Все ведомства обязаны ежегодно формировать собственные планы и дважды в год отчитываться о ходе выполнения работ.

Документ вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/sport/362824/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
Президент усилил гендерный баланс: руководящие резервы ограничат по полу
Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента
Садыр Жапаров: Наша цель — сделать Кыргызстан центром горного туризма
«Не давите на бизнес без оснований». Президент предупредил силовые структуры
Передумал: депутат поблагодарил президента за решение по правам
Чиновникам запретили зарубежные счета и сделки с родственниками
Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии U-23 в 2028 году
Проект «Акылман» станет кузницей новой элиты: ставка на единый Кыргызстан
Популярные новости
Две кыргызстанки завоевали золото на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе Klippen Lady Open Две кыргызстанки завоевали золото на турнире по борьбе Klippen Lady Open
АСА ММА сформировала топ-5 лучших бойцов из&nbsp;Кыргызстана АСА ММА сформировала топ-5 лучших бойцов из Кыргызстана
Эрлан Шеров завоевал золотую медаль открытого Кубка Европы Эрлан Шеров завоевал золотую медаль открытого Кубка Европы
Кыргызстан подал заявку на&nbsp;проведение Кубка Азии U-23&nbsp;в 2028 году Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии U-23 в 2028 году
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
20 февраля, пятница
10:00
ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшес...
09:56
Кабмин утвердил новые правила расчета соцвзносов: что изменится с 2026 года
09:47
В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа
09:43
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
09:35
Кабмин расширил полномочия и земельную базу проекта «Ала-Тоо Резорт»