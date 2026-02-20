Садыр Жапаров утвердил Национальную программу развития футбола

Президент Садыр Жапаров подписал указ об утверждении Национальной программы развития футбола в Кыргызстане на 2026–2034 годы.
Документ предусматривает создание условий для массового занятия футболом, повышение уровня профессиональной подготовки игроков и формирование у молодежи здорового образа жизни.
Программой утверждены:
- Национальная программа развития футбола;
- план мероприятий на восемь лет;
- бюджет программы;
- система мониторинга и индикаторы оценки.
В реализации предусмотрено участие госорганов, органов МСУ и «Кыргызского футбольного объединения». Все ведомства обязаны ежегодно формировать собственные планы и дважды в год отчитываться о ходе выполнения работ.
Документ вступит в силу через десять дней.