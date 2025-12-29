12:09
Спорт

В Кыргызстане сформировали профессиональную велосипедную команду

В Кыргызстане сформировали профессиональную велосипедную команду «Локомотив Манас». Об этом сообщили в Федерации велоспорта.

Федерации велоспорта
Фото Федерации велоспорта

Отмечается, что новая профессиональная велосипедная шоссейная команда «Локомотив Манас» будет представлять нашу республику на международных соревнованиях.

Она уже получила континентальную лицензию UCI и в сезоне-2026 планирует участие в престижных гонках в Италии и Испании.

В состав команды «Локомотив Манас» вошли гонщики из КР и РФ. Тренерский штаб объединил специалистов из России, Беларуси и Кыргызстана. Подготовку спортсменов возглавляет старший тренер Александр Кузнецов.
