Лучшим тренером 2025 года назван Азат Мирахимов

Лучшим тренером 2025 года, по версии Государственного агентства физической культуры и спорта, назван Азат Мирахимов. Об этом заявлено во время Олимпийского бала, который проходит в Бишкеке.

Азат Мирахимов тренирует национальную сборную Кыргызстана по вольной борьбе с конца 2024 года. Под его опекой в уходящем году Эрназар Акматалиев стал чемпионом Азии, а Орозобек Токтомамбетов завоевал серебро. На чемпионате мира Бекзат Алмаз уулу дошел до финала, а Эрназар Акматалиев завоевал бронзовую медаль.

В номинации также были заявлены Нурбек Изабеков (женская борьба), Улукбек Карачолоков (греко-римская борьба), Данияр Тологон уулу (бокс) и Евгений Петрашов (плавание).