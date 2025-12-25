Камчыбек Ташиев подарил квартиры борцам и боксерам

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев наградил атлетов, которые добились высоких результатов в спорте. Об этом сообщает Федерация борьбы Кыргызской Республики.

По ее данным, награждение состоялось на заключительном этапе чемпионата страны по вольной борьбе.

Айпери Медет кызы (женская борьба) получила трехкомнатную квартиру. Асану Жанышову (греко-римская борьба) вручили сертификат на двухкомнатную квартиру. Адилет Жапаркулов (вольная борьба, участник Сурдлимпийских игр), Смадияр Жумакадыров (греко-римская борьба, участник Сурдлимпийских игр), Ихтияр Нишонов (бокс) и Омар Ливаза (бокс) получили по однокомнатной квартире.

Чемпионат страны является основным этапом формирования национальной сборной и отбора борцов для подготовки к международным соревнованиям.