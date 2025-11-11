09:38
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Спорт

Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят VI Игры исламской солидарности. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В турнире по боксу в весовой категории до 70 килограммов кыргызстанец Нурадин Рустамбек уулу в финале уступил Зейяду Ишаишу из Иордании.

Ранее он был сильнее представителей Турции и Египта.

В первые дни дзюдоистки из Кыргызстана Жанар Жолдошева (до 57 килограммов) и Адина Кочконбаева (до 63 килограммов) завоевали серебряные медали.

В Эр-Рияде с 7 по 21 ноября проходят VI Игры исламской солидарности по 19 видам спорта, включая 3 паралимпийские дисциплины. В них примут участие 90 спортсменов из КР.
Ссылка: https://24.kg/sport/350372/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из Зимбабве
Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке
В Бишкеке пройдет второй вечер профессионального бокса
Боксер из Кыргызстана Алмаз Орозбеков проиграл бой олимпийскому чемпиону из Кубы
Алмаз Орозбеков стартовал с победы на чемпионате мира по боксу
Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы
Боксеры из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира в Ливерпуле
Кыргызстанец Акыйкат Абаев назначен главным тренером сборной Бангладеш по боксу
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Самат Абдырахманов по прозвищу Кыргыз проиграл реванш Эмилю Новрузову
Популярные новости
Полузащитник Гулжигит Алыкулов покинул московское &laquo;Торпедо&raquo; Полузащитник Гулжигит Алыкулов покинул московское «Торпедо»
Чемпионат мира по&nbsp;самбо. Кыргызстанцы в&nbsp;первый день завоевали золото и&nbsp;бронзу Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанцы в первый день завоевали золото и бронзу
Чемпионат мира по&nbsp;самбо. Сборная Кыргызстана заняла третье общекомандное место Чемпионат мира по самбо. Сборная Кыргызстана заняла третье общекомандное место
Футбольная команда &laquo;Барс&raquo; из&nbsp;Каракола стала чемпионом страны в&nbsp;сезоне-2025 Футбольная команда «Барс» из Каракола стала чемпионом страны в сезоне-2025
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
11 ноября, вторник
09:32
Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают новую инвестиционную зону Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают но...
09:15
Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро
09:13
Три четверти беженцев попадают в страны, беззащитные перед изменением климата
09:00
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
08:55
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент