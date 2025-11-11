Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят VI Игры исламской солидарности. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В турнире по боксу в весовой категории до 70 килограммов кыргызстанец Нурадин Рустамбек уулу в финале уступил Зейяду Ишаишу из Иордании.

Ранее он был сильнее представителей Турции и Египта.

В первые дни дзюдоистки из Кыргызстана Жанар Жолдошева (до 57 килограммов) и Адина Кочконбаева (до 63 килограммов) завоевали серебряные медали.

В Эр-Рияде с 7 по 21 ноября проходят VI Игры исламской солидарности по 19 видам спорта, включая 3 паралимпийские дисциплины. В них примут участие 90 спортсменов из КР.