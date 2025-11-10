10:17
Игры исламской солидарности. Кыргызстанцы завоевали первые медали

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят VI Игры исламской солидарности. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В первые дни дзюдоистки из Кыргызстана Жанар Жолдошева (до 57 килограммов) и Адина Кочконбаева (до 63 килограммов) завоевали серебряные медали.

Еще одна кыргызстанка Бегай Бейшенаалы кызы выиграла золотую медаль по узбекской борьбе (кураш), а Ислам Камчыбеков и Чынгызхан Сагыналиев заняли третьи места. Однако турнир по курашу проходит в качестве показательных выступлений и не учитывается в общем медальном зачете.

В Эр-Рияде с 7 по 21 ноября проходят VI Игры исламской солидарности по 19 видам спорта, включая 3 паралимпийские дисциплины. В них примут участие 90 спортсменов из КР.
