Спорт

Чемпионат мира. Улан Муратбек уулу и Нурманбет Раймалы уулу поборются за бронзу

Сегодня продолжится чемпионат мира по греко-римской борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте UWW.

По его данным, Улан Муратбек уулу (до 55 килограммов) и Нурманбет Раймалы уулу (до 130 кг) поборются в утешительном турнире за бронзу.

Напомним, они проиграли свои первые схватки. Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 кг) победил представителя Мексики, но затем проиграл иранцу. Бекзат Орункул уулу (до 82 кг) одолел филиппинского спортсмена, но уступил хорвату.

Сегодня борьбу за медали начнут Акыл Сулайманов (до 60 кг), Баяман Каримов (до 63 кг), Раззак Бейшекеев (до 67 кг), Амантур Исмаилов (до 72 кг), Асан Жанышов (до 87 кг) и Узур Джузупбеков (до 97 кг).

Напомним, кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира.
