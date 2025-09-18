Чемпионат мира. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана проиграли свои схватки

Сегодня кыргызстанцы стартовали на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте UWW.

По его данным, Улан Муратбек уулу (до 55 килограммов) и Нурманбет Раймалы уулу (до 130 кг) проиграли свои первые схватки. Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 кг) победил представителя Мексики, но затем проиграл иранцу. Бекзат Орункул уулу (до 82 кг) одолел филиппинского спортсмена, но уступил хорвату.

Все четверо еще сохраняют шансы на бронзовые медали, если их соперники выйдут в финал.

Напомним, сегодня кыргызстанка Нурзат Нуртаева поборется за бронзу чемпионата мира.