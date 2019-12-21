«Соперники не верят, что мне 72 года». Силач из Бишкека о своих победах

Аджибек Абакиров в советское время был успешным спортсменом. В 40 лет завершил карьеру, а недавно возобновил. Занимается гирями и пауэрлифтингом (по правилам IPF). В 2019 году выиграл 16 медалей и 6 кубков.
Что побудило его вернуться в спорт, чем он возмутил узбекистанцев, как довел до слез сербов и кто командует в его семье, 72-летний атлет рассказал 24.kg.
Круче, чем Поддубный
— Аджибек Абдыласович, какими видами спорта вы занимались в молодости?
— Горными лыжами, гандболом, футболом, шахматами и бильярдом. В 16 лет стал капитаном взрослой команды по хоккею с мячом. Болельщики пели про меня: «Синий лед, синий лед. Аджи рвется от ворот до ворот». Был бронзовым призером чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Приседал со штангой в
В 17 лет выиграл чемпионат республики среди взрослых по боксу. Меня бы туда не допустили, но тренеры на один турнир сделали мне паспорт и написали, что я старше.
— Работать успевали?
— Конечно. Однако в то время на работе обязаны были отпускать участников соревнований.
В юности три года работал молотобойцем на кузнице. Потом ушел в армию. Там меня все уважали. Помню, побил сослуживцев из одной кавказской республики. Они меня не трогали, но обижали других, и я не мог на это спокойно смотреть.
Как лучшего атлета и участника художественной самодеятельности, меня демобилизовали на год раньше срока.
Профессор Аджи
— Что делали после армии?
— Получил образование горняка. Несколько лет работал в шахте в родном Ак-Тюзе. Женился и переехал во Фрунзе. Устроился на одно из промышленных предприятий рядовым сотрудником. Был шустрым и вскоре стал руководителем. Много лет трудился на юге Кыргызстана.
Спортом занимался до 40 лет. Некоторые атлеты, плохо учившиеся в вузе, обращались ко мне за помощью. Я приходил к их преподавателям под видом тренера и уговаривал поставить зачет. За это меня прозвали профессором Аджи.
В 1987-м жена заставила уйти из спорта и уделять больше внимания семье. После развала Союза занялся бизнесом. В конце 1990-х годов приобрел на Иссык-Куле пансионат, вложил в него все деньги, и его у меня отобрали. Ничего не мог сделать — мне противостояли очень влиятельные люди. Подумывал о суициде, но близкие отговорили. Начал трудиться на пивзаводе и вновь встал на ноги. Вложил деньги в детей. У меня их трое.
Меня часто приглашают в гости. Люблю петь. Коронная песня — «Товарищ». Она о войне. Мой отец — фронтовик, поэтому она мне особенно близка.
— Есть внуки?
— Шестеро. Мои инициалы — три буквы А. Всех детей и внуков назвали на А. Однажды племянники спросили, в чем смысл. Я сказал: «Это первая буква алфавита. Она означает лидерство». Теперь и они своих детей называют на А.
В мой возраст не верят и требуют документы
— Что побудило вернуться в спорт?
— Младший сын не верил, что я когда-то блистал. Решил показать ему на деле. Он чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу, и я занялся им же. В декабре 2018-го попал к тренеру Василию Журенкову.
В начале года стал чемпионом КР среди ветеранов. В мае взял серебро в Токио на чемпионате мира по жиму штанги лежа.
В июне тренер Шамиль Яргаев пригласил меня в Узбекистан на чемпионат Азии по гиревому спорту. Я завоевал два золота (в рывке и толчке) и кубок в абсолютном зачете. Пудовую гирю выжал 60 раз. С тех пор занимаюсь пауэрлифтингом и гирями параллельно.
В сентябре победил на турнире по гиревому спорту на Международных иссык-кульских играх и поехал в Монголию на чемпионат Азии по жиму лежа. Взял золотые медали в классическом и экипировочном жиме и три кубка в абсолютном первенстве.
В ноябре завоевал два серебра и три бронзы на чемпионате мира по гиревому спорту, проходившем в Нови-Саде (Сербия).
В декабре ездил в Алматы на чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу. В жиме лежа осилил 77,5 килограмма, в приседании со штангой — 90, а в становой тяге — 122,5. Выиграл четыре золота и два кубка.
— Жена одобрила возвращение?
— Конечно. Она в нашей семье главная. Без ее одобрения дети не смогли бы давать мне деньги на все эти поездки. С моей пенсией в 8 тысяч сомов далеко не уедешь.
— Какой турнир запомнился больше всего?
— Везде было интересно. Например, на чемпионате Азии по гирям узбекистанцы пожаловались на меня руководству международной федерации. Думали, я намного моложе и подделал паспорт, чтобы выступать среди 70-летних. Пришлось предъявить все документы вплоть до пенсионной книжки.
Рандеву с президентом
— Как изменилась жизнь после возобновления спортивной карьеры?
— Нашел новых друзей. В Алматы общался с сирийцами, японцами и монголами, в Сербии — с местными. Признался в любви к их певцу Джордже Марьяновичу и исполнил одну из его лирических песен. Им так понравилось, аж заплакали. Там же подружился с россиянами и американцами. Россияне мне сказали: «Вот бы ты был нашим!» А я ответил: «Я и так наш, советский человек».
Если бы не спорт, не побывал бы в Монголии, Сербии, Японии и красивейшем узбекском городе Хиве.
— Сколько раз в неделю тренируетесь?
— В спортзале — три. Бывает, дополнительно занимаюсь дома. У меня есть штанга и набор гирь. Каждый день отжимаюсь — 5 подходов по 28 раз.
— Что для вас труднее: гиревой спорт или пауэрлифтинг?
— Гиревой. Еще не до конца освоил технику. Сейчас над этим работаю. Развиваю выносливость — на каждой тренировке 25 минут кручу педали велотренажера. Ежедневно прохожу пешком минимум
Разрываюсь между двумя видами, поэтому мои результаты растут не так быстро, как могли бы. Со временем придется сосредоточиться на чем-то одном.
— Откуда у вас столько энергии?
— С молодости не уходит. Плюс желание. Чем бы ни занимался, всегда хочу быть лучшим.
— Кто-то из друзей-ровесников занялся спортом?
— Постоянно их агитирую. Пока боятся.
Я не прочь встретиться с президентом. Денег просить не буду. Достаточно, если он меня устно поздравит и скажет другим брать с меня пример.
Молодые и горячие
— О чем мечтаете?
— Как-то на Иссык-Куле познакомился с пловцами из России. Они в восторге от тренировок на высоте 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Я спросил: «Если бы у нас был бассейн на высоте 2,8 тысячи, вы бы там занимались?» Ответили утвердительно.
Так у меня появилась мечта построить в Ак-Тюзе спорткомплекс. Он как раз на такой высоте. Хочу, чтобы там были бассейны на 25 и
Заметил, что наши спортсмены во время тренировок пьют воду. Когда ты разгорячен, этого делать нельзя. Надо остыть. Гарантирую, если давать им большие нагрузки и не позволять пить, они будут постоянно побеждать.
Хочу вернуть свой пансионат или получить за него компенсацию.
— Что пожелали бы себе молодому?
— Не пить и не курить. До 1980 года я этим сильно страдал.
— А что скажете молодежи?
— Любить спорт, не бросать его, усердно тренироваться и искать спонсоров.