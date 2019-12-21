«Соперники не верят, что мне 72 года». Силач из Бишкека о своих победах

Аджибек Абакиров в советское время был успешным спортсменом. В 40 лет завершил карьеру, а недавно возобновил. Занимается гирями и пауэрлифтингом (по правилам IPF). В 2019 году выиграл 16 медалей и 6 кубков.

Что побудило его вернуться в спорт, чем он возмутил узбекистанцев, как довел до слез сербов и кто командует в его семье, 72-летний атлет рассказал 24.kg.

Фото 24.kg. Чемпион Азии по гиревому спорту и пауэрлифтингу IPF Аджибек Абакиров в гостях у 24.kg

Круче, чем Поддубный

— Аджибек Абдыласович, какими видами спорта вы занимались в молодости?

— Горными лыжами, гандболом, футболом, шахматами и бильярдом. В 16 лет стал капитаном взрослой команды по хоккею с мячом. Болельщики пели про меня: «Синий лед, синий лед. Аджи рвется от ворот до ворот». Был бронзовым призером чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Приседал со штангой в 240 килограммов . Двухпудовую гирю жал 124 раза. Держал ее на вытянутой руке две минуты — дольше, чем Иван Поддубный когда-то.

В 17 лет выиграл чемпионат республики среди взрослых по боксу. Меня бы туда не допустили, но тренеры на один турнир сделали мне паспорт и написали, что я старше.

— Работать успевали?

— Конечно. Однако в то время на работе обязаны были отпускать участников соревнований.

Фото из архива Аджибека Абакирова. Аджибек Абакиров на одном из турниров

В юности три года работал молотобойцем на кузнице. Потом ушел в армию. Там меня все уважали. Помню, побил сослуживцев из одной кавказской республики. Они меня не трогали, но обижали других, и я не мог на это спокойно смотреть.

Как лучшего атлета и участника художественной самодеятельности, меня демобилизовали на год раньше срока.

Профессор Аджи

— Что делали после армии?

— Получил образование горняка. Несколько лет работал в шахте в родном Ак-Тюзе. Женился и переехал во Фрунзе. Устроился на одно из промышленных предприятий рядовым сотрудником. Был шустрым и вскоре стал руководителем. Много лет трудился на юге Кыргызстана.

Спортом занимался до 40 лет. Некоторые атлеты, плохо учившиеся в вузе, обращались ко мне за помощью. Я приходил к их преподавателям под видом тренера и уговаривал поставить зачет. За это меня прозвали профессором Аджи.

Фото из архива Аджибека Абакирова. Аджибек Абакиров в одной из зарубежных поездок

В 1987-м жена заставила уйти из спорта и уделять больше внимания семье. После развала Союза занялся бизнесом. В конце 1990-х годов приобрел на Иссык-Куле пансионат, вложил в него все деньги, и его у меня отобрали. Ничего не мог сделать — мне противостояли очень влиятельные люди. Подумывал о суициде, но близкие отговорили. Начал трудиться на пивзаводе и вновь встал на ноги. Вложил деньги в детей. У меня их трое.

Меня часто приглашают в гости. Люблю петь. Коронная песня — «Товарищ». Она о войне. Мой отец — фронтовик, поэтому она мне особенно близка.

— Есть внуки?

— Шестеро. Мои инициалы — три буквы А. Всех детей и внуков назвали на А. Однажды племянники спросили, в чем смысл. Я сказал: «Это первая буква алфавита. Она означает лидерство». Теперь и они своих детей называют на А.

Фото из архива Аджибека Абакирова. Аджибек Абакиров с супругой и сестрами

В мой возраст не верят и требуют документы

— Что побудило вернуться в спорт?

— Младший сын не верил, что я когда-то блистал. Решил показать ему на деле. Он чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу, и я занялся им же. В декабре 2018-го попал к тренеру Василию Журенкову.

В начале года стал чемпионом КР среди ветеранов. В мае взял серебро в Токио на чемпионате мира по жиму штанги лежа.

В июне тренер Шамиль Яргаев пригласил меня в Узбекистан на чемпионат Азии по гиревому спорту. Я завоевал два золота (в рывке и толчке) и кубок в абсолютном зачете. Пудовую гирю выжал 60 раз. С тех пор занимаюсь пауэрлифтингом и гирями параллельно.

В сентябре победил на турнире по гиревому спорту на Международных иссык-кульских играх и поехал в Монголию на чемпионат Азии по жиму лежа. Взял золотые медали в классическом и экипировочном жиме и три кубка в абсолютном первенстве.

В ноябре завоевал два серебра и три бронзы на чемпионате мира по гиревому спорту, проходившем в Нови-Саде (Сербия).

В декабре ездил в Алматы на чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу. В жиме лежа осилил 77,5 килограмма, в приседании со штангой — 90, а в становой тяге — 122,5. Выиграл четыре золота и два кубка.

Фото из архива Аджибека Абакирова. Аджибек Абакиров на чемпионате Азии – 2019 по классическому пауэрлифтингу

— Жена одобрила возвращение?

— Конечно. Она в нашей семье главная. Без ее одобрения дети не смогли бы давать мне деньги на все эти поездки. С моей пенсией в 8 тысяч сомов далеко не уедешь.

— Какой турнир запомнился больше всего?

— Везде было интересно. Например, на чемпионате Азии по гирям узбекистанцы пожаловались на меня руководству международной федерации. Думали, я намного моложе и подделал паспорт, чтобы выступать среди 70-летних. Пришлось предъявить все документы вплоть до пенсионной книжки.

Фото из архива Шамиля Яргаева. Аджибек Абакиров (справа) и тренер Шамиль Яргаев

Рандеву с президентом

— Как изменилась жизнь после возобновления спортивной карьеры?

— Нашел новых друзей. В Алматы общался с сирийцами, японцами и монголами, в Сербии — с местными. Признался в любви к их певцу Джордже Марьяновичу и исполнил одну из его лирических песен. Им так понравилось, аж заплакали. Там же подружился с россиянами и американцами. Россияне мне сказали: «Вот бы ты был нашим!» А я ответил: «Я и так наш, советский человек».

Если бы не спорт, не побывал бы в Монголии, Сербии, Японии и красивейшем узбекском городе Хиве.

— Сколько раз в неделю тренируетесь?

— В спортзале — три. Бывает, дополнительно занимаюсь дома. У меня есть штанга и набор гирь. Каждый день отжимаюсь — 5 подходов по 28 раз.

— Что для вас труднее: гиревой спорт или пауэрлифтинг?

— Гиревой. Еще не до конца освоил технику. Сейчас над этим работаю. Развиваю выносливость — на каждой тренировке 25 минут кручу педали велотренажера. Ежедневно прохожу пешком минимум 4 километра .

Фото из архива Аджибека Абакирова. Аджибек Абакиров на чемпионате Азии – 2019 по классическому пауэрлифтингу

Разрываюсь между двумя видами, поэтому мои результаты растут не так быстро, как могли бы. Со временем придется сосредоточиться на чем-то одном.

— Откуда у вас столько энергии?

— С молодости не уходит. Плюс желание. Чем бы ни занимался, всегда хочу быть лучшим.

— Кто-то из друзей-ровесников занялся спортом?

— Постоянно их агитирую. Пока боятся.

Я не прочь встретиться с президентом. Денег просить не буду. Достаточно, если он меня устно поздравит и скажет другим брать с меня пример.

Фото из архива Аджибека Абакирова. Аджибек Абакиров в одной из зарубежных поездок

Молодые и горячие

— О чем мечтаете?

— Как-то на Иссык-Куле познакомился с пловцами из России. Они в восторге от тренировок на высоте 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Я спросил: «Если бы у нас был бассейн на высоте 2,8 тысячи, вы бы там занимались?» Ответили утвердительно.

Так у меня появилась мечта построить в Ак-Тюзе спорткомплекс. Он как раз на такой высоте. Хочу, чтобы там были бассейны на 25 и 50 метров , тренажерный зал, борцовские ковры и боксерские ринги. Иностранцы будут заниматься платно, а одаренные кыргызстанцы бесплатно. Но по моим правилам!

Заметил, что наши спортсмены во время тренировок пьют воду. Когда ты разгорячен, этого делать нельзя. Надо остыть. Гарантирую, если давать им большие нагрузки и не позволять пить, они будут постоянно побеждать.

Хочу вернуть свой пансионат или получить за него компенсацию.

— Что пожелали бы себе молодому?

— Не пить и не курить. До 1980 года я этим сильно страдал.

— А что скажете молодежи?

— Любить спорт, не бросать его, усердно тренироваться и искать спонсоров.