Спорт

Дзюдоист Эрбол Абасбеков будет бороться за медали на Qingdao Grand Prix — 2025

Чемпион Кыргызстана по дзюдо Эрбол Абасбеков будет бороться за медали на Qingdao Grand Prix — 2025. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо.

International Judo Federation
Фото International Judo Federation

Наш спортсмен выступит в весовой категории до 66 килограммов.

Отмечается, что турнир пройдет с 26 по 28 сентября в китайском городе Циндао.

Это престижное международное соревнование, в котором примут участие спортсмены из более чем 20 стран.

Участие в Qingdao Grand Prix для дзюдоистов — это тест перед континентальными стартами, где можно заработать рейтинговые очки IJF, которые влияют на распределение квот на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.
