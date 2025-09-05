Чемпион Кыргызстана по дзюдо Эрбол Абасбеков будет бороться за медали на Qingdao Grand Prix — 2025. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо.

Фото International Judo Federation

Наш спортсмен выступит в весовой категории до 66 килограммов.

Отмечается, что турнир пройдет с 26 по 28 сентября в китайском городе Циндао.

Это престижное международное соревнование, в котором примут участие спортсмены из более чем 20 стран.

Участие в Qingdao Grand Prix для дзюдоистов — это тест перед континентальными стартами, где можно заработать рейтинговые очки IJF, которые влияют на распределение квот на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.