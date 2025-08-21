В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рекорда Александра Овечкина

В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина. Washington Capitals разместил фото в соцсети Х.

Американская ферма создала переплетение дорожек на кукурузном поле в честь снайперского рекорда российского нападающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также разместила надпись GR8NESS 895.

В публикации отмечается, что лабиринт площадью более чем 2,4 гектара будет открыт для посетителей с 23 августа, а часть выручки будет направлена на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу. А в ночь на 5 апреля он повторил рекорд легендарного канадца, забив 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.