Сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Туркменистан

Сборная Кыргызстана по волейболу успешно выступает на зональном чемпионате Азии (CAVA) в Ташкенте. Сегодня наша команда обыграла Туркменистан со счетом 3:1, заняв лидирующую позицию в турнире и обеспечив себе выход в финальные игры.

Фото CAVA

В следующем матче кыргызские волейболисты встретятся с командой Афганистана.

Ранее сборная Кыргызстана одержала уверенные победы над командами Мальдив и Таджикистана со счетом 3:0, а также выиграла напряженный матч с хозяевами турнира — сборной Узбекистана (3:2).

Чемпионат проходит под эгидой Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), объединяющей 14 стран Центральной и Восточной Азии, включая Кыргызстан.