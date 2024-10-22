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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Туркменистан

Сборная Кыргызстана по волейболу успешно выступает на зональном чемпионате Азии (CAVA) в Ташкенте. Сегодня наша команда обыграла Туркменистан со счетом 3:1, заняв лидирующую позицию в турнире и обеспечив себе выход в финальные игры.

CAVA
Фото CAVA

В следующем матче кыргызские волейболисты встретятся с командой Афганистана.

Ранее сборная Кыргызстана одержала уверенные победы над командами Мальдив и Таджикистана со счетом 3:0, а также выиграла напряженный матч с хозяевами турнира — сборной Узбекистана (3:2).

Чемпионат проходит под эгидой Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), объединяющей 14 стран Центральной и Восточной Азии, включая Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/sport/308984/
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