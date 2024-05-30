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Спорт

Бегунья Сардана Трофимова снялась в клипе к саундтреку якутского фильма «Карина»

Певица Июлина Попова выпустила клип на песню «Дьулуhабын», которая стала официальным саундтреком к якутскому фильму «Карина». Об этом сообщается на сайте ЯСИА.

Героинями музыкального ролика стали известные якутянки с вдохновляющими историями жизни. Съемки клипа проходили не только в Якутии, но и в других странах мира, в том числе в Кыргызстане.

В съемках приняли участие Карина Чикитова, Карина Колесова, Сардана Трофимова, Полина Протодьяконова, Евгения Арбугаева, Анастасия Диодорова, Степанида Борисова и Альбина Дегтярева.

Напомним, у выступающей за КР Сарданы Трофимовой есть олимпийская лицензия на Игры в Париже (Франция).
Ссылка: https://24.kg/sport/295444/
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