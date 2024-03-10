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Спорт

Yasar Dogu&Vehbi Emre. Еще два золота в копилке сборной Кыргызстана от борцов

Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал золотую медаль международного турнира Yasar Dogu&Vehbi Emre в Турции. Об этом сообщил президент Федерации борьбы КР Мелис Турганбаев.

Федерации борьбы КР
Фото Федерации борьбы КР. Бекзат Алмаз уулу

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 57 килограммов, стартовав с 1/8. Борец был сильнее представителя Ирана. В четвертьфинале одолел своего товарища по команде Бекболота Мырзаназар уулу. В полуфинале Бекзат Алмаз уулу победил казахстанца и вышел в финал. В схватке за золото он уверенно обошел спортсмена из России и стал победителем турнира.

Федерации борьбы КР
Фото Федерации борьбы КР. Улукбек Жолдошбеков

Другой наш борец Улукбек Жолдошбеков стал первым в весовой категории до 65 килограммов.

Он одержал четыре победы подряд над соперниками из Бельгии, Ирана, Азербайджана, Казахстана и оказался в финале, где победил спортсмена из Азербайджана и взял золото.

В копилке сборной страны уже пять золотых и шесть бронзовых медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/288623/
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