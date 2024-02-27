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Спорт

Экс-президент Кыргызского футбольного союза стал его генеральным секретарем

Сегодня состоялось первое заседание вновь избранного состава исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза. Об этом сообщается на страницах КФС в соцсетях.

Президент КФС Камчыбек Ташиев внес на рассмотрение комитета кандидатуру на должность генерального секретаря организации Медербека Сыдыкова, которую единогласно одобрили члены исполнительного комитета.

Медербек Сыдыков вступает в новую должность с 27 февраля 2024 года.

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Он уже являлся генеральным секретарем КФС с апреля 2017 года по август 2021-го. С октября 2021 года по февраль 2024-го занимал должность президента союза.

На заседании одобрен состав участников Премьер-лиги КР на сезон 2024 года. Состав из 10 клубов, выступивший на прошлогоднем чемпионате, остался неизменным.

Помимо этого, члены исполнительного комитета утвердили инициативу президента КФС о создании ОФ «Фонд поддержки футбола» для развития, популяризации футбола, а также для модернизации и развития футбольной инфраструктуры в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/sport/287712/
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