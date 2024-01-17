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Спорт

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу: Наши ожидания не оправдались

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Штефан Таркович прокомментировал результаты первого матча команды на Кубке Азии. Его слова приводит Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

«Тяжелый матч для нашей команды, наши ожидания не оправдались. Мы знали, что Таиланд играет примерно на одном уровне с нами. Очень много задач, которые мы должны еще решать. Футбол — это игра, где нужно сосредоточенно играть в штрафных зонах. Мы неплохо играли в центре, но игра в штрафных была недостаточно уверенной, и это главная причина проигрыша», — отметил Штефан Таркович.

По его словам, необходимо проанализировать игру, провести серьезную беседу с игроками.

«Нам нужно научиться принимать правильные решения, что в нашей штрафной, что в штрафной соперника», — добавил главный тренер.

Напомним, вчера, 16 января, сборная Кыргызстана проиграла команде Таиланда в группе F со счетом 0:2.

21 января команда КР сыграет с Саудовской Аравией, а 26 января — с Оманом.
Ссылка: https://24.kg/sport/284391/
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