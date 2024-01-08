Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию и поборется за путевку на Олимпиаду

Борец вольного стиля Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию. Стартовые протоколы чемпионата страны по борьбе, который проходит в Бишкеке, опубликовал в соцсетях департамент физической культуры и спорта КР.

Эрназар Акматалиев несколько сезонов выступал в категории до 70 килограммов, однако она не является Олимпийской. В мировом рейтинге по итогам 2023 года он занимал шестую строчку.

На чемпионате Кыргызстана борец выступает в категории до 65 килограммов, в которой он отобрался на Олимпийские игры в Токио. Теперь Эрназар Акматалиев попробует завоевать лицензию и на Игры в Париже.

Отметим, 8-11 января проходит чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе.