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Спорт

На Иссык-Куле стартует международный спортивный фестиваль

VII Международный фестиваль спорта «Жемчужина Кыргызстана» пройдет с 16 июня по 3 июля на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщают организаторы в Instagram.

В этом году соревнования пройдут по 25 видам спорта, таким как грэпплинг, кикбоксинг, мас-рестлинг, муай-тай, таэквондо, дзюдо, самбо, ордо, алыш-курош, кунг-фу, баскетбол, карате, пенчак силат, армрестлинг, мини-футбол и другие.

Будут разыграны около 3 тысяч комплектов медалей и 150 чемпионских поясов.

Напомним, фестиваль впервые прошел в 2016 году. Тогда состоялись соревнования всего по трем видам спорта — ушу-саньда, муай-тай и кикбоксингу.

Основной целью «Жемчужины Кыргызстана» является развитие спорта и туризма в стране.
Ссылка: https://24.kg/sport/268028/
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