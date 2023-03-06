Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

1-12 марта. I Азиатско-Тихоокеанский чемпионат среди глухих по таэквондо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе. Бишкек

Ожидается участие около 300 спортсменов с ограниченными возможностями (слабослышащие и с нарушением речи) из 12 стран. От Кыргызстана выступят 33 спортсмена.

1-10 марта. Кубок Азии — 2023 по футболу (U-20). Ташкент

Молодежная сборная Кыргызстана попала в группу D и сыграет со сверстниками из Саудовской Аравии, Японии и Китая.

6 марта, 15.00: Кыргызстан — Япония;

9 марта, 17.00: Китай — Кыргызстан.

6-7 марта. Товарищеские матчи по футзалу. Бишкек

Вместе с основной сборной РФ две игры проведут и юношеские команды (U-18) России и Кыргызстана.

6-10 марта. Кубок Азии — 2024 по футболу среди женских команд, первый отборочный раунд. Бишкек

За выход из группы С для дальнейшего участия женская сборная Кыргызстана по футболу будет бороться с командами из Гуама и Австралии.

8 марта: Кыргызстан — Гуам;

10 марта: Австралия — Кыргызстан.

7 марта. Вечер бокса RCC Boxing Promotions. Екатеринбург

Не знающий поражений 26-летний российский полутяжеловес Василий Войцеховский проведет бой с 28-летним боксером из Кыргызстана Дилмуродом Сатыбалдиевым.

8 марта. Суперкубок Кыргызстана по футболу. Ош

За трофей поборются чемпион и серебряный призер Премьер-лиги 2022 года — клубы «Абдыш-Ата» и «Алай».

11-12 марта. Гонка RFC Global Series. Село Озерное

Rainforest Challenge известна всем любителям внедорожного спорта как одна из самых тяжелых в мире гонок, организованных легендой офф-роуда Луисом Ви. Теперь и кыргызстанцы могут увидеть борьбу людей и техники с бездорожьем.

11-14 марта. Гран-при по художественной гимнастике. Москва

Всего на соревнованиях выступят 40 спортсменов из Китая, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Венесуэлы и других стран.

12 марта. Международный марафон. Ташкент

По регламенту состязания будут проходить на следующих дистанциях: классический марафон, полумарафон, забеги на 3 и 10 километров.

12 марта. Турнир по смешанным единоборствам OPEN FC 27. Самара

Одним из главных поединков вечера станет титульный бой действующего чемпиона в легчайшем весе Джамалудина Алиева против бойца из Кыргызстана Асылбека Рустамбека.