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Спорт

Умер бразильский футболист Пеле

Умер трехкратный чемпион мира Пеле. Ему было 82 года. Об этом пишет sports.ru со ссылкой на дочь бразильца Келли Насименту. 

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него диагностировали почечную и сердечную недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую Пеле проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Всего за сборную Бразилии он забил 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 год). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно повторен Неймаром.

Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.
Ссылка: https://24.kg/sport/254770/
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