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Спорт

24 матча за сборную Кыргызстана по футболу. Валерий Кашуба завершил карьеру

Вратарь Валерий Кашуба, который провел за сборную Кыргызстана 24 матча, завершил карьеру. Об этом сообщил в соцсетях Кыргызский футбольный союз.

Валерий Кашуба дебютировал за команду 10 ноября 2004 года в матче против Кувейта.

Он полностью сосредоточится на работе тренера вратарей в футбольном клубе «Дордой».

В его составе Валерий Кашуба шестикратный чемпион КР, четырехкратный обладатель Кубка Кыргызстана, трехкратный обладатель Суперкубка, обладатель Кубка президента АФК.

Он трижды признавался лучшим вратарем Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/254181/
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