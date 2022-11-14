Масштабный осенний забег «Ош RUN» прошел в южной столице Кыргызстана

Осенний забег «Ош RUN» состоялся в южной столице Кыргызстана. Об этом сообщили организаторы.

По их данным, в мероприятии приняли участие более 300 человек, которые вышли на дистанцию 10, 5, 3 и 1 километр.

Фото организаторов. Осенний забег «Ош RUN» состоялся в южной столице Кыргызстана

В рамках забега для участников и гостей организовали стартовый городок, где провели интеллектуальный quiz с конкурсами и призами.

Отмечается, что основной целью забега стали сбор средств для строительства Youth Creative HUB, а также популяризация спорта среди ошан, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи города в активные мероприятия.

Молодежный креативный хаб — многофункциональная площадка, выполняющая роль рабочего места, общественного пространства, образовательной платформы, торговой площади и центра досуга.