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Спорт

Сын советника Садыра Жапарова стал генеральным секретарем Футбольного союза

Сын советника президента страны Медета Букуева — Нурдин Букуев избран генеральным секретарем Кыргызского футбольного союза. Об этом сообщили в организации.

КФС
Фото КФС. Нурдин Букуев

По ее данным, сегодня в Бишкеке прошло заседание исполнительного комитета КФС, который одобрил его на эту должность.

Нурдин Букуев начал судейскую карьеру 1996 году, с 2006-го — арбитр категории FIFA. Является первым кыргызстанцем, работавшим на чемпионате мира по футзалу, и первым в истории арбитром, работавшим на четырех мундиалях (2008, 2012, 2016, 2021 — включая финал).

Ранее Аскар Салымбеков предложил представить Нурдина Букуева к госнаграде.
Ссылка: https://24.kg/sport/211281/
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