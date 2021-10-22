Сын советника Садыра Жапарова стал генеральным секретарем Футбольного союза

Сын советника президента страны Медета Букуева — Нурдин Букуев избран генеральным секретарем Кыргызского футбольного союза. Об этом сообщили в организации.

Фото КФС. Нурдин Букуев

По ее данным, сегодня в Бишкеке прошло заседание исполнительного комитета КФС, который одобрил его на эту должность.

Нурдин Букуев начал судейскую карьеру 1996 году, с 2006-го — арбитр категории FIFA. Является первым кыргызстанцем, работавшим на чемпионате мира по футзалу, и первым в истории арбитром, работавшим на четырех мундиалях (2008, 2012, 2016, 2021 — включая финал).

Ранее Аскар Салымбеков предложил представить Нурдина Букуева к госнаграде.